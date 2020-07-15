Черкесск, , 15:50 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будет модернизирована система учета потребленной электроэнергии. Новшества будут связаны с предоставлением для потребителей возможности контролировать свои показания и потребление энергоресурса в дистанционном режиме.

Об этих планах сообщил после встречи с директором ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталием Ивановым, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

«Данная система позволит потребителям дистанционно передавать сведения счетчиков, контролировать потребление энергоресурса и начисления», — написал Темрезов на своей странице в соцсети, комментируя планы по переходу на интеллектуальную систему учета электроэнергии.

Как отметил глава республики, все этапы подготовки к внедению проекта уже завершены, в августе 2020 года начнется установка цифровых приборов.