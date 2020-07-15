Ростов-на-Дону, , 15:50 — REGNUM В Ростове-на-Дону работа над созданием плана «лёгкого» метро затянется на несколько лет. Власти только лишь к 2028 году определятся со схемой движения этого вида транспорта.

Как отметил директор городского департамента транспорта Христофор Ермашов, ветка метро может соединить Ростов-на-Дону и Аксай через Кизитеринку, Вересаево, Александровку. Ещё один вариант предполагает строительство ветки с севера на юг, третий — микрорайон Суворовский — Батайск. При этом известно, что средняя скорость движения поездов низкопольных трамваев, которые планируется запустить, будет превышать 21 километр в час.

ИА REGNUM напоминает, что донской губернатор Василий Голубев в апреле 2019 года назвал новый ориентировочный срок начала строительства метро в областном центре — не позднее 2024 года. Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, заявлял, что предпроектные работы по строительству лёгкого метро в областном центре начнутся до конца 2019 года. Власти планируют определить, где пройдёт первая линия транспортного объекта.

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