Череповец, Вологодская область, , 15:45 — REGNUM ФосАгро начала отгрузки жидкого комплексного удобрения Apaliqua NP 11:37 фермерам Болгарии и Венгрии.

Первое судно с пятью тысячами тонн Apaliqua NP 11:37 покинуло промышленный порт АО «Апатит» в Череповце в начале июля.

«Как и в России в этом году, стимулом к применению ЖКУ в Болгарии и Венгрии стал дефицит влаги: аграрии Европы столкнулись с сильнейшей за три года засухой, лимитирующей действие традиционных гранулированных удобрений, — говорит заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по продажам и маркетингу Сергей Пронин. — В свою очередь, некорневая подкормка посевов жидким питательным комплексом, отличающимся уникальными экологическими характеристиками, позволит в кратчайшие сроки устранить дефицит питательных веществ, поддержав урожайность и качество продукции».

Российский производитель удобрений разработал рекомендации по рациональному применению ЖКУ для озимой и яровой пшеницы в условиях засухи и с учетом специфики местных почв. Оценка эффективности использования ЖКУ будет сделана по итогам сезона, тогда же будет определена программа расширения применения ЖКУ в регионе.

В ближайшие два года, по оценкам Сергея Пронина, ФосАгро может увеличить поставки Apaliqua NP 11:37 в страны Юго-Восточной Европы минимум до 20 тыс. тонн — в первую очередь, за счет удовлетворения растущего спроса на ЖКУ среди фермеров Румынии и Сербии.

Интересы Группы «ФосАгро» в регионе представляет «ФосАгро-Балканы» (PhosAgro Balkans D.o.o.). Расположенная в Белграде компания была создана в 2017 г. для развития продаж ФосАгро в странах Юго-Восточной Европы. В 2019 г. компания поставила фермерам региона почти 430 тыс. тонн минеральных удобрений и кормовых добавок, из которых порядка 80% пришлось на Венгрию, Сербию и Румынию.

Apaliqua NP 11:37 — жидкое азотно-фосфорное удобрение. Оно обеспечивает наивысшую степень доступности и усвоения растениями фосфора и показывает высокую эффективность при подкормке зерновых культур. Фосфор, содержащийся в ЖКУ, способствует значительному повышению урожайности, качества и озерненности колоса, более быстрому прорастанию семян, ускоряет развитие и созревание культур, увеличивает долю выполненного зерна. Кроме того, он улучшает водный режим растений, способствуя более экономичному расходованию воды. Данный тип удобрений, как и вся продукция ФосАгро обладает эталонными экологическими характеристиками и позволяет произвести чистую сельхозпродукцию, востребованную на мировом рынке.

ЖКУ Apaliqua NP 11:37 успешно применяется в крупнейших агрокомплексах мира: США, Великобритании и стран Евросоюза. В России спрос на ЖКУ вырос на 70% за последние три года, причем после бесснежной зимы, которая привела к влагодефициту в ключевых сельхозрайонах, по данной категории отмечено удвоение продаж.

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