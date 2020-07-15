Тбилиси, , 15:50 — REGNUM Министр экономики Грузии Натия Турнава 15 июля приняла участие в церемонии открытия нового завода по производству медных и алюминиевых проводов в Тбилиси. Информацию об этом разместили на сайте госпрограммы «Производи в Грузии».

Сообщается, что на завод были устроены свыше 100 человек. Предприятие построено турецкой компанией, которая вложила в него 15 млн лари (около $4,9 млн). Была также оказана поддержка со стороны государства.

«Новое предприятие очень высокотехнологичное и конкурентоспособное, и, что крайне важно, оно экспортирует свою продукцию», — сказала на открытии Турнава.

Сообщается, что на заводе планируется при полной загрузке нанять до 250 человек. За год на нем можно переработать до 12 000 тонн алюминия или меди.

Стоит отметить, что строительство завода началось в феврале 2018 года. Под него был выделен участок площадью 9,5 тыс. квадратных метров.

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