Москва, , 15:39 — REGNUM В последние годы Китай стал в большей степени заниматься внутренним развитием страны с использованием таких преимуществ, как достаточное количество потребителей на внутреннем рынке, концентрация на собственном производстве с полным циклом, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Об этом 15 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба данного вуза.

«Китай первым смог преодолеть сложившуюся ситуацию, возникшую в связи с распространением коронавируса, — отметила Новикова. — Следующим этапом является возвращение экономики к устойчивому развитию в последующие кварталы этого года и в ближайшие годы. В принципе для Китая ситуация не нова: в последние годы Китай стал в большей степени заниматься внутренним развитием страны с использованием таких преимуществ, как достаточное количество потребителей на внутреннем рынке, концентрация на отечественном производстве с полным циклом производства. В связи с этим увеличение бюджетных расходов, применение налоговых льгот, а также снижение кредитных ставок кажется логичным подходом в преодолении технической рецессии в стране».

При этом, как пояснила Новикова, сотрудничество с Россией для Китая сохраняется в прежнем объёме, тем более что США продолжает внедрять санкции против Китая в геометрической прогрессии, а Китаю важно в данной ситуации пересмотреть так называемый портфель стран-партнёров в рамках мировой торговли для снижения возможных потерь.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что экономику Китая ждут трудные времена.