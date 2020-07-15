Санкт-Петербург, , 15:37 — REGNUM Контролируемый государством Сбербанк действует в рамках той же логики, что и само государство: с нехваткой денег в экономике он борется посредством «вытягивания» этих денег у граждан, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 15 июля, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя информацию о снижении госбанком минимального первого взноса по ипотеке.

Ранее в Сбербанке сообщили о снижении минимального первоначального взноса по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья для зарплатных клиентов банка — с 15% до 10% от стоимости недвижимости.

Читайте также: Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке

« Сбербанк действует в полном соответствие с логикой нашей власти, которую та демонстрирует в последние месяцы. Логика эта заключается в том, что с экономическим кризисом мы боремся не раскупориванием кубышек национальных фондов и не включением печатного станка — мы раскупориваем личные накопления граждан.

Введены выплаты материнского капитала за первого ребенка — в 90% случаев эти средства тратят на ипотеку. Введены льготные ипотечные программы. Спрос стимулируется, цены растут. Снижена ключевая ставка. Теперь — снижение первого взноса по ипотеке у крупнейшего банка.

Для увеличения количества денег в экономике деньги вытягиваются у граждан. Их стимулируют брать кредиты ‑ и тех, кто мог позволить себе это раньше, и тех, кто не мог. Это та же логика, по которой снижаются ипотечные ставки без роста доходов граждан. Людей втягивают в ипотеку, хотя зарабатывать они больше не стали.