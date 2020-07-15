Подгорица, , 15:32 — REGNUM Правительство Черногории подало заявку на получение средств из Фонда солидарности ЕС, и, если заявление будет принято, оно сможет рассчитывать на грант 425 000 евро от Европейской комиссии.

Управление европейской интеграции сообщило изданию «Победа», что правительство успешно подало заявку на имеющиеся средства этого фонда.

Если Брюссель примет черногорскую заявку, то страна получит 425 000 евро в качестве помощи от ЕС. Эти средства будут использованы для финансирования мер в области общественного здравоохранения в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.

Каждая страна может подать заявку один раз на сумму денег, которая будет определена Европейским парламентом и Советом ЕС.