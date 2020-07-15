Москва, , 15:30 — REGNUM РФ может и дальше снижать свой внешний долг в случае положительного сальдо по товарообороту страны с другими странами-партнёрами, а также наращивания собственного производства внутри страны, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM15 июля сообщила пресс-служба данного вуза.

«Снижение внешнего государственного долга составило 2,8% от всего объёма долговой нагрузки, которой на сегодняшний день обременена наша страна, — отметила Новикова. — С одной стороны, это не так уж и много, но с другой стороны, тенденция к снижению долговой нагрузки началась несколько лет назад, когда Россия начала попытки выстраивания независимой производственной политики. Другой вопрос, насколько политика импортозамещения оказалась успешной, но, безусловно, такой подход дал возможность задуматься о самом снижении государственного долга. В дальнейшем такая тенденция может сохраниться в случае положительного сальдо по товарообороту страны с другими странами-партнёрами, а также наращивания собственного производства внутри страны».

Но, как подчеркнула экономист, здесь также стоит учесть большой корпоративный долг стратегических российских компаний, который может стать государственным в случае критической экономической ситуации в стране.

«Именно на этот долг важно обратить внимание в ближайшее время», — призвала Новикова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём внешнего долга России по состоянию на 1 июля 2020 года составил $477,2 млрд, сократившись с начала года на $14,2 млрд.