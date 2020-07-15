Москва, , 15:27 — REGNUM Странам ОПЕК+ не удастся добиться глобального изменения величины спроса на «чёрное золото» ограничительными или, наоборот, стимулирующими мерами, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля сообщила пресс-служба данного вуза. Поводом для этого комментария стала новость о том, что ОПЕК улучшила прогноз по снижению глобального спроса на нефть в 2020 году на 100 тыс. баррелей в сутки.

«Ориентир, к которому стремится рынок по результатам текущего года, находится в районе отметки в 50 долларов за баррель, — сказал экономист. — Прогнозное изменение, сформированное со стороны ОПЕК к ранее подсчитанному падению мирового спроса в 100 тыс. баррелей в сутки, носит, безусловно, позитивный характер. Однако надо понимать, что глобального изменения величины спроса на «чёрное золото» ограничительными или, наоборот, стимулирующими мерами со стороны ОПЕК+ добиться не удастся. Картель обеспечивает сглаживание ценовых потрясений, возникающих на фоне шоков в экономике. Согласованное 1 мая текущего года ограничение добычи на 9,7 млн б/с как раз и позволило избежать возможного дальнейшего проседания котировок и сохранить их значение в районе сегодняшних 40 долларов USD за баррель».

Достижение же целевых значений в 50 долларов, как пояснил Чередниченко, прежде всего зависит от дальнейших мер по купированию пандемии и, как следствие, поэтапного восстановления деловой активности в мире.

«Важным показателем в этой связи выглядит период октября-ноября текущего года, когда станет ясно, удастся ли мировому сообществу избежать второго витка распространения вируса, что прямым образом повлияет на изменение величины спроса на нефть до конца 2020 года», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, нефть немного подорожала на торгах 14 июля, вернувшись в район отметки 43 доллара за баррель, где котировки и находятся на сегодняшней утренней сессии.

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