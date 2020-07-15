15 июля 2020 | Время чтения 3 мин

Антон Покатович, , 16:37 — REGNUM В середине недели курс рубля формируется вблизи уровня 71 за доллар. Нефтяные цены формируются выше $43. По нашим оценкам, в ближайшее время склонность рубля к продолжению умеренного ослабления сохранится.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Общие настроения рынка остаются смешанными, однако выхода рынка из растущего тренда и отказа инвесторов от оптимистичных ожиданий все еще не наблюдается. С одной стороны, усиливается тревожность в отношении вирусной угрозы — продолжается активный рост числа заболевших во многих крупных экономиках мира. С другой стороны, рынки в данный момент остаются обеспечены колоссальными объемами ликвидности благодаря действиям мировых центробанков. Данный фактор не позволяет вирусным опасениям выйти на первый план. Заметим, что сейчас начинается период корпоративной отчетности в США, который покажет, насколько серьезным был «вирусный» удар по бизнесу.

Первые сигналы из отчетностей американских банков свидетельствуют о том, что ухудшение финансовых показателей бизнеса было масштабным, превосходящим негативные рыночные ожидания. В то же время даже этих сигналов оказывается недостаточно для выраженной коррекции рынка — денежная ликвидность и оптимистичные ожидания быстрого восстановления все еще «побеждают» большинство опасений, уровень жадности на рынке превышает уровень страха.

По нашим оценкам, у данных оптимистичных ожиданий все еще нет фундаментального основания. В этой связи при выходе рыночных настроений из зоны «иррационального оптимизма», например, в случае, если отчетность американских компаний покажет дальнейшее ухудшение финансовых показателей и в 3-м кв. этого года, последующая рыночная коррекция может оказаться более глубокой. Таким образом, мы продолжаем считать, что риски для рубля, как и для большинства активов ЕМ, в плоскости ухудшения глобальных рыночных настроений сохраняют свою актуальность.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заметим, что помимо вирусного фактора в пользу укрепления тревог инвесторов выступает и новый виток напряженности в отношениях США и Китая. Новый раунд обмена санкциями и торговыми ограничениями между сторонами (в случае реализации данного риска) также может послужить триггером для коррекции рыночного оптимизма.

Что касается поддержки рубля со стороны нефти, то в данной плоскости мы также видим риски ослабления. В эту среду, 15 июля, после встречи в формате ОПЕК+ нефтеэкспортеры могут смягчить квоты сокращения своей нефтедобычи — на наш взгляд, добыча стран — участниц сделки может быть увеличена на 2 млн барр./сутки начиная с августа. Данный фактор может повлечь за собой коррекцию нефтяных цен к уровням $40 и ниже. В текущих условиях, когда нефтяной рынок все ещё остается в процессе балансировки, данная коррекция нефтяных цен, на наш взгляд, будет полностью обоснованной. К более устойчивому росту к уровням $40 и выше, по нашим оценкам, нефть сможет перейти с конца 3-го кв. этого года. В результате при реализации коррекции в нефти рубль также может продолжить умеренное ослабление.

Нефтяная вышка ptra

В результате мы сохраняем наш взгляд на российскую валюту и полагаем, что в данный момент сила факторов в пользу продолжения умеренного ослабления курса рубля превалирует над набором факторов рублёвой поддержки. На наш взгляд, в пользу рублевого ослабления в течение второго полугодия будут выступать факторы сезонной слабости рубля, дальнейшее ослабление счета текущих операций, сохранение рисков рыночной коррекции, актуальность рисков активизации антироссийской санкционной риторики и, соответственно, рисков реализации новых санкционных ограничений, риски оттока капитала из российских активов при дальнейшем снижении ключевой ставки ЦБ РФ и так далее.

Ожидаем, что в перспективе ближайших дней под действием локальных факторов курс рубля будет формироваться в диапазоне 70,5−71,8 рубля за доллар, а в перспективе ближайших двух месяцев может вернуться в коридор 71−74 рубля за доллар.