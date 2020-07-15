Киев, , 15:18 — REGNUM В настоящий момент на Украине продолжается экономический кризис — ежедневно на учет в украинскую госслужбу занятости становятся более 3 тысяч граждан, потерявших работу.

Об этом сообщает 15 июля украинский «5 канал» со ссылкой на собственные источники информации.

Экономист Андрей Новак в своем комментарии отмечает, что на Украине был введен один из самых жестких режимов карантинных ограничений, что существенно повлияло на рынок труда.

«Карантин привел к полной остановке целых отраслей — транспорта, общественного питания, туризма и других. Соответственно, в этих сферах предприятия были вынуждены увольнять работников, сокращать зарплаты», — заявил эксперт.

В материале отмечается, что кроме закрытия бизнеса и кадровых сокращений, на уровень безработицы серьезно повлияло и массовое возвращение в страну трудовых мигрантов.

ИА REGNUM напоминает, что 25 июня министр экономики Украины Игорь Петрашко заявил, что последние две недели количество безработных не увеличивается. По словам чиновника, программы, инициированные правительством, действительно работают и показывают результат.

По данным госслужбы занятости, по состоянию на середину июня количество учтенных безработных составляло 516 тысяч человек, что на 76% больше, чем в июне прошлого года.