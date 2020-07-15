Москва, , 15:12 — REGNUM Рост спроса на потребительские кредиты не представляет особых рисков для российской экономики, так как показатель накопленной задолженности практически не растёт, считает заведующий лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля сообщила пресс-служба данного вуза.

«Количество заявок на кредиты увеличивается по нескольким причинам, — объяснил Домащенко. — Во-первых, со снижением ключевой ставки, а также благодаря действию новой государственной ипотечной программы по сниженным ставкам (6,5%) выходят на рынок заёмщики с отложенным спросом. Во-вторых, активизировались программы рефинансирования займов. Особых рисков для российской экономики в этом нет, так как показатель накопленной задолженности практически не растёт. Количество поданных заявок ещё не означает их удовлетворение в таком же режиме, как было до коронавируса. Очевидно, что отказов стало больше. Поток заявок будет нарастать, если смягчение условий продолжится».

При этом Домащенко обратил внимание на то, что у банков есть чёткое ограничение для каждого клиента по максимальной долговой нагрузке.

«В этом смысле ЦБ своевременно с октября прошлого года ограничил кредитный бум», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщило, что в июне поток заявок жителей России на получение розничных кредитов поднялся до докризисных показателей: объём обращений составил 105% от уровня января 2020 года.

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