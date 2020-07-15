Москва, 15 июля 2020, 15:12 — REGNUM Рост спроса на потребительские кредиты не представляет особых рисков для российской экономики, так как показатель накопленной задолженности практически не растёт, считает заведующий лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля сообщила пресс-служба данного вуза.
При этом Домащенко обратил внимание на то, что у банков есть чёткое ограничение для каждого клиента по максимальной долговой нагрузке.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщило, что в июне поток заявок жителей России на получение розничных кредитов поднялся до докризисных показателей: объём обращений составил 105% от уровня января 2020 года.
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