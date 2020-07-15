Москва, , 15:08 — REGNUM Объем фактически оказанной поддержки бизнеса в Москве составил 26 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра правительства столицы, руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова.

На региональном семинаре-совещании территориальных органов Федеральной антимонопольной службы России он рассказал, что с начала пандемии коронавируса столичные власти приняли четыре пакета антикризисных мер по поддержке бизнеса на сумму 85 млрд рублей. По статистике, к середине июля поддержка дошла более чем до 36 тыс. организаций.

«В первую очередь помощь оказывается тем отраслям и предприятиям, которые максимально в ней нуждаются», — отметил Пуртов.

Как говорится в информации, к особо нуждающимся относятся субъекты малого и среднего бизнеса. Им также оказывается поддержка в виде льготных кредитов, субсидий и грантов.

«В условиях непростой экономической ситуации особенно важно продолжать работу по стандартизации конкурсной документации для госзакупок, которая позволяет обеспечить добросовестную конкуренцию и прозрачность закупочных процедур», — добавил Пуртов.