Новосибирск, , 15:07 — REGNUM Двести торговых центров и дельфинарий открыли свои двери для посетителей в Новосибирской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 июля в региональном правительстве.

При этом у указанных объектов появились новые обязательства по соблюдению санитарных норм.

«Довольно долго крупные торговые и торгово-развлекательные центры ждали этого момента, и в понедельник губернатором Андреем Травниковым и правительством региона принято решение о снятии ограничений», — подчеркнул министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

По его словам, решение принималось «при консультировании с органами санитарного надзора».

Гончаров отметил, что «открытие будет сопровождаться контрольными мероприятиями» со стороны министерства и Роспотребнадзора.

Добавим, работа фудкортов и иных предприятий общепита на территории торговых центров в Новосибирской области пока запрещена.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 июля в Новосибирской области выявлено 7608 носителей коронавируса.

Читайте также: В Новосибирской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом