Стокгольм, , 15:23 — REGNUM За последние шесть месяцев продажи шведской государственной монополии по торговле алкогольной продукцией Systembolaget выросли почти на 30 миллионов литров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, несмотря на увеличение спроса на алкоголь, это не связано с увеличением его потребления гражданами. Об этом 15 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

За первые два квартала 2020 года выручка Systembolaget увеличилась на 13%, а объем продаж — на 11%. В общей сложности за первые шесть месяцев было продано на 28 миллионов литров алкогольных напитков больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако увеличение реализации алкогольных напитков вовсе не означает возросшую тягу шведов к алкоголю в условиях пандемии коронавируса. Дело в том, что в условиях пандемии прекратилось сообщение с другими странами, поэтому шведам было невозможно ввозить алкоголь, купленный по более низким ценам в соседних странах.

Другая причина заключается в посещаемости баров и ресторанов в условиях самоизоляции и необходимости соблюдения всех мер по инфекционному контролю. Так как других мест, получивших разрешение на продажу некоторых видов алкоголя в Швеции просто нет, то местные жители предпочли напрямую покупать алкоголь в государственной монопольной сети Systembolaget.