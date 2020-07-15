Орск, Оренбургская область, , 14:58 — REGNUM В Оренбургской области у имущества торгово-промышленной компании «Орские заводы» новый собственник. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер 15 июля встретился с победителем торгов Дмитрием Юдиным и заявил, что новый владелец предприятия может рассчитывать на поддержку местной власти, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Для нас возобновление производства на проблемных площадках является ключевой задачей. Можете рассчитывать на поддержку региона. Тем более что с подбором персонала проблем не возникнет. Орск богат опытными специалистами именно в сфере производства», — подчеркнул глава региона.

Дмитрий Юдин заявил, что предприятие возобновит производство холодильников под известным в России брендом. Часть оборудования в рабочем состоянии. Но до этого необходимо провести его пусконаладку оборудования и модернизацию отдельных участков.

В планах выпуск 100 холодильников вдень с постепенным наращиванием объемом. В ближайшее время заводу потребуются опытные конструкторы и технологи. Осенью объявят набор сборочного персонала. Штат работников при полной загрузке завода составит 300 человек, ещё 200 человек в перспективе планируется задействовать в производстве бытовых плит.

Напомним, ТПК «Орские заводы» в конце 2010 года признали банкротом. Имущество предприятия выставили на торги.

СМИ сообщают, что последний лот, включающий недвижимость, оборудование и товарный знак, продали частному инвестору за 136 млн рублей.

Ранее за 60 млн рублей продано имущество литейного производства. Его новым собственником стал Орский механический завод. Теперь к цветному и черному литью, которое уже применяется в производстве, прибавится чугунное литьё.

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