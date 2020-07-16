Москва, , 03:14 — REGNUM Вопросом кто важнее: бизнес (пусть даже банковский) или потребитель, и может ли один из них долго существовать в ущерб другому озадачилась автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Самоизоляция в банковской сфере Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению руководства ряда российских банков, резкое снижение ключевой ставки привело к тому, что банковский бизнес понес существенные потери. Соответственно, группа банковских единомышленников просит Минфин эти потери возместить. Письмо в Минфин с жалобой на тяжелые условия отправила АБР — Ассоциация банков России. АБР выразила сомнения в том, что ее членам удастся извлечь какую-либо прибыль из своих услуг, даже по субсидированию ипотеки.

И всему причиной стало снижение ключевой ставки до 4,5%, сделавшее банкирскую прибыль АБРовцев исчезающе малой величиной. Но так ли все печально обстоит в банковской сфере или за письмом из АБРа кроется желание урвать, а не крик о помощи? Время сейчас наступает такое, что все экономические субъекты, действующие в России, должны соизмерять свои усилия с пользой, которую они приносят стране в целом. Но так ли обстоит дело с АБРом?

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «Банковское сообщество не готово умерить аппетиты».