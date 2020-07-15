Сеул, , 14:51 — REGNUM Представители статистических управлений Южной Кореи и Саудовской Аравии провели 15 июля видеоконференцию, в ходе которой обсудили ряд вопросов, связанных со статистикой, переписью населения и жилищного фонда. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского статистического управления.

По их словам, онлайн-встреча состоялась по просьбе представителей Саудовской Аравии.

В рамках встречи представители двух стран обсудили методы сбора статистических данных без личных контактов, способы анализа рынка масок и дезинфицирующих средств, а также миграции населения до и после пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года представители статистических управлений Южной Кореи и Чехии договорились об укреплении двустороннего сотрудничества в области статистики и международного сотрудничества в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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