Тбилиси, , 14:50 — REGNUM Общий объем денежных переводов, поступивших в Грузию из-за границы в июне, составил $169,2 млн, что на 17,8% больше, чем в июне прошлого года. Официальные данные 15 июля разместил Национальный банк страны.

Сообщается, что больше всего денег в Грузию прислали из России — $32,6 млн, хотя этот показатель на 6,4% ниже, чем годом ранее. На втором месте — Италия, из которой поступило $26,8 млн, а на третьем — США, откуда пришло $20,0 млн.

Стоит отметить, что денежные переводы из-за границы составляют важную часть экономики Грузии. С апреля по май объемы переводов были гораздо ниже, чем за аналогичный период 2019 года.

Месяц назад глава Нацбанка Грузии сделал оптимистичный прогноз денежным переводам на июнь.

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