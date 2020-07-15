Бишкек, , 14:44 — REGNUM Правительством Киргизии приняло решение временно освободить от арендной платы пользователей государственного имущества. Об этом сегодня, 15 июля, на брифинге заявил председатель фонда госимущества (ФУГИ) Жылдызбек Исакулов.

По его словам, такое послабление вводится на период закрытия сданных в аренду объектов госимущества на карантин и в последующем еще на один месяц — для восстановления их работы.

Глава ФУГИ отметил, что арендаторам, желающим получить освобождение от арендной платы, необходимо совместно с балансодержателем составить соответствующий акт и представить его в фонд управления государственным имуществом.