Сеул, , 14:33 — REGNUM Трое из пяти граждан Южной Кореи поддерживают повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 1,5%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на рекрутинговый портал Incruit.

Согласно результатам опроса, проведенного 14 июля среди 1078 человек, вышеуказанный ответ дали 58,8% респондентов.

Известно, что увеличение МРОТ поддерживают 63,7% лиц в возрасте 20−29 лет лет, 62,6% лиц в возрасте 40−49 лет, 55,5% лиц в возрасте 30−39 лет.

Отмечается, что 22,2% респондентов отметили, что повышение МРОТ лучше, чем понижение, 21,7% — посчитали значимым сам факт повышения отметки, 20,9% — посчитали актуальной данную инициативу с учетом роста цен.

Как сообщало ИА REGNUM, минимальный размер оплаты труда в Южной Корее в 2021 году будет увеличен на 1,5%, до 8720 вон (~$7,2) в час.

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