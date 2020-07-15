Москва, , 14:26 — REGNUM Тема возобновления воздушного сообщения была затронута президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в телефонном разговоре. Об этом сообщил 15 июля РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее турецкий минтранс проинформировал о договорённости возобновить полеты между Россией и Турцией с 15 июля, об этом сообщило агентство Анадолу. Источник в минтрансе Турции отметил, что точная дата ещё не определена.

«Тема затрагивалась», — подтвердил представитель Кремля.

Он добавил, что по итогам беседы лидеров соответствующим ведомствам было поручено начать переговоры. Разговор Путина и Эрдогана состоялся 13 июля, они также обсудили ситуацию в Сирии и Ливии и решение о статусе Святой Софии.

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