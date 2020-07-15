Москва, , 14:23 — REGNUM По итогам января-мая 2020 года наибольшую выручку среди кроссоверов на авторынке Москвы получили модели BMW X7. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за отчётный период в столице было продано 696 BMW X7 на сумму в 4,5 млрд рублей.

На втором месте по объёму выручки Nissan Qashqai. Модели японской марки за первые пять месяцев текущего года приобрели 3016 российских автолюбителей на сумму 4,47 млрд рублей.

Третье место в модельном рейтинге занимает BMW X5. С января по май дилеры за 830 экземпляров X5 выручили 4,3 млрд рублей.

Четвёртое и пятое места по доходности заняли соответственно модели Volkswagen Tiguan (1979 ед.; 3,8 млрд рублей) и Mercedes-Benz GLS-Класса (467 ед.;3,3 млрд рублей).

Напомним, всего в Москве за первые пять месяцев текущего года было продано кроссоверов на сумму в 100,7 млрд рублей.

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