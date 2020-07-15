Уфа, , 14:32 — REGNUM Свыше 100 млн рублей планируют привлечь для развития IT-бизнеса в текущем году в Башкирии. Об этом сообщил директор центра технологического предпринимательства Уфимского государственного нефтяного технического университета Сергей Гладких на брифинге в правительстве республики, 15 июля передает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, брифинг был посвящен началу реализации новой программы поддержки IT-бизнеса в регионе. Основной ее задачей является ускорение развития проектов. Специалисты будут заниматься определением потенциала IT-проектов и принимать меры для ускорения их развития.

Планируется, что участники данной программы будут получать необходимый результат в течение нескольких месяцев, в то время, как в обычных условиях такой результат достигается на протяжении нескольких лет.

Отмечается, что данная программа запущена в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». В Башкирии программа такого масштаба начнет работу впервые. Причем самые удачные проекты смогут выиграть гранты на сумму от 500 тысяч рублей до 500 миллионов рублей.

По словам Сергея Гладких, в настоящее время было подано порядка 20 различных заявок, в том числе проекты по темам образования, виртуальной реальности и ЖКХ. Причем заявки подают как начинающие разработчики, так и крупные компании.

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