Москва, , 14:11 — REGNUM Снижение товарооборота на фоне кризиса повлекло сокращение числа таможенных деклараций на 4,4%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявил руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Поскольку товарооборот в целом снизился на 18%, количество деклараций уменьшилось на 4,4%, то вполне естественно, что таможенные платежи тоже уменьшились — прежде всего экспортная составляющая, и за счёт падения цены на нефть и нефтепродукты, на углеводороды, и за счет объёмов, которые мы поставляли на экспорт», — заявил Булавин.

Прогнозное задание по году у ФТС по платежам в бюджет за год составляет 5 трлн 480 млрд, отметил он. Прогнозное задание по полугодию — 2 трлн 69 млрд, реально за полугодие ожидается 2 трлн 42 млрд из-за спада.

«За счёт того, что нашей экономике оказывается существенная поддержка, мы ожидаем, что все-таки будет и активизация внешнеэкономической деятельности. До декабря еще далековато, говорить рано, но мы будем стремиться прогнозное задание выполнить», — указал руководитель Федеральной таможенной службы.