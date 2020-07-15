Москва, , 14:09 — REGNUM Об утрате Китаем его роли мастерской мира говорить довольно сложно, хотя в принципе есть много стран, которые обеспечивают такое же массовое производство, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 15 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Одной конкретной страны, которая могла бы полностью заменить Китай, я не вижу. Я не вижу в этой роли Индию. Хотя она по численности населения сопоставима с Китаем, но, конечно, сейчас Индия имеет более слабую промышленность. Там есть отрасли массового производства, они пытаются их развивать. Но пока Индия Китаю в этом плане не соперник, — сказал Колганов. — Но в совокупности Индия плюс Южная Корея, Бразилия и много других стран третьего мира могут восполнить сокращение Китая на этом рынке. Вьетнам тоже, равно и другие страны. Тот же самый Таиланд, Филиппины, Индонезия. Они уже вносят свой вклад».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, прибыль крупнейших китайских промышленных предприятий упала на 19,3% в годовом исчислении за первые пять месяцев 2020 года из-за влияния пандемии нового коронавируса,

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