Москва, 15 июля 2020, 14:09 — REGNUM Об утрате Китаем его роли мастерской мира говорить довольно сложно, хотя в принципе есть много стран, которые обеспечивают такое же массовое производство, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 15 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, прибыль крупнейших китайских промышленных предприятий упала на 19,3% в годовом исчислении за первые пять месяцев 2020 года из-за влияния пандемии нового коронавируса,
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