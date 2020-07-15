Москва, 15 июля 2020, 14:08 — REGNUM В Китае накапливается масса плохих долгов, и это может дестабилизировать кредитно-финансовую сферу, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 15 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра Китая, который призвал к более осмотрительной денежно-кредитной политике.
Как пояснил Колганов, азиатский кризис 1998 года был в значительной степени связан с накоплением массы плохих долгов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, положительное сальдо торгового баланса товаров и услуг в Китае на международных рынках составило 424 млрд юаней (около $60 млрд) в мае.
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