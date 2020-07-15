Москва, , 14:08 — REGNUM В Китае накапливается масса плохих долгов, и это может дестабилизировать кредитно-финансовую сферу, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 15 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра Китая, который призвал к более осмотрительной денежно-кредитной политике.

«Значительные темпы роста КНР связаны с массовой кредитной экспансией, — сказал Колганов. — То есть банковский сектор и ЦБ Китая очень щедрой рукой вливали кредитную массу в экономику, что позволяло китайским компаниям очень быстро расти. Но такая политика связана с тем, что начинают накапливаться плохо обеспеченные кредиты. Не все бизнес-планы реализуются так, как хотелось бы. Не все заёмщики оказываются надёжными. Накапливается масса плохих долгов, и это может дестабилизировать кредитно-финансовую сферу. Такие вещи были».

Как пояснил Колганов, азиатский кризис 1998 года был в значительной степени связан с накоплением массы плохих долгов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, положительное сальдо торгового баланса товаров и услуг в Китае на международных рынках составило 424 млрд юаней (около $60 млрд) в мае.

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