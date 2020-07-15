Генуя, Италия, , 14:08 — REGNUM Контроль над крупнейшей дорожной компанией Италии — Autostrade перейдет от группы Benetton к государству, такое решение было принято на встрече министров и представителей группы в ночь со вторника на среду, 15 июля.

Benetton вместо нынешних 88% акций сохранит 10−12%, также группа лишится представителей в управлении, контрольный пакет акций компании получат государственные структуры.

Кроме того, Autostrade, крупнейший в стране оператор платных дорог, обязуется снизить тарифы, усилить внутренний контроль за проведением ремонтных и профилактических работ и усилить санкции за нарушения.

Если эффекта от этих изменений не будет и серьезные нарушения в работе компании сохранятся, концессия на управление платными дорогами будет разорвана, отметил премьер-министр Джузеппе Конте.

Конфликт между правительством Италии и Benetton начался в августе 2018 года после обрушения моста Моранди в Генуе. По данным правоохранительных органов, в трагедии и гибели 43 человек были виновны в том числе специалисты контролируемой Benetton компании Autostrade, искажавшие данные мониторинга и не проводившие профилактических работ. Представители одной из партий коалиции — «Движение 5 звезд» обещали разорвать с Benetton все дорожные концессии, однако в итоге стороны достигли компромисса.

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