Москва, , 14:07 — REGNUM Постепенно в Китае будет происходить постепенный отход от внешнеторговой зависимости, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 15 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Китай осознаёт, что его экономика держится на массовом экспорте и что любые колебания спроса на китайскую продукцию сказываются на китайской экономике, — заметил Колганов. — Наверное, КНР будет стараться переориентироваться на внутренний рынок. Тем более что ёмкость внутреннего рынка по мере роста доходов китайского населения растёт. Так что этот процесс будет идти медленно. Однако в ближайшие год-два-три никаких радикальных сдвигов я тут не предвижу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инвестиции Китая в основной капитал в сфере железных дорог вырос за первые шесть месяцев 2020 года, даже несмотря на эпидемию нового коронавируса.

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