Москва, 15 июля 2020, 14:07 — REGNUM Постепенно в Китае будет происходить постепенный отход от внешнеторговой зависимости, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 15 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инвестиции Китая в основной капитал в сфере железных дорог вырос за первые шесть месяцев 2020 года, даже несмотря на эпидемию нового коронавируса.
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