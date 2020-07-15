Москва, 15 июля 2020, 14:06 — REGNUM Переориентация Китая с мирового рынка на свой внутренний в принципе возможна, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 15 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя опасения китайского премьер-министра, который заявил о том, что в будущем экономику Китая ждут непростые дни.
Как подчеркнул экономист, выжить Китай сможет и без внешнеторговых связей, но это принесёт ему очень большой ущерб.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём железнодорожных транспортных грузоперевозок в Китае, отражающий экономическую активность, вырос на 3,6% в годовом исчислении за первую половину 2020 года.
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