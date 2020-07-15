Москва, , 14:06 — REGNUM Переориентация Китая с мирового рынка на свой внутренний в принципе возможна, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 15 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя опасения китайского премьер-министра, который заявил о том, что в будущем экономику Китая ждут непростые дни.

«Китай — это колоссальный внутренний рынок. Экономику нынешнего Китая можно сопоставить со всей экономикой мира в начале XX века. Конечно, это сопоставление не вполне корректное. Сейчас совсем другая система мирового разделения труда, и Китай не может создать такую самоизолированную экономику, — сказал Колганов. — В то же время постепенное снижение доли внешнеторгового оборота, наверное, будет происходить в Китае. Хотя это будет заведомо медленный процесс, потому что Китай пока очень сильно зависит от своих экспортно ориентированных отраслей. В принципе Китай проживёт и в полной блокаде».

Как подчеркнул экономист, выжить Китай сможет и без внешнеторговых связей, но это принесёт ему очень большой ущерб.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём железнодорожных транспортных грузоперевозок в Китае, отражающий экономическую активность, вырос на 3,6% в годовом исчислении за первую половину 2020 года.

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