Москва, , 14:05 — REGNUM В ближайшей перспективе качественного изменения структуры мировой экономики не просматривается, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 15 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра Китая о том, что экономику КНР впереди ждут трудные времена.

«Китай, конечно, стремится занять более сильные позиции в мировой экономике — не только с точки зрения объёмов производства, но и с точки зрения своей способности самому разрабатывать высокотехнологичную продукцию. Ну, и предоставлять соответствующие услуги на современном уровне, в том числе в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, — сказал Колганов. — Но насколько быстро КНР будет продвигаться в этом направлении, сказать сложно. Соответствующие усилия он прилагает давно, чего-то он смог добиться, но выйти на передний край технологий у него пока не получается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозам экономистов, китайская экономика увеличится на 2,6% во втором квартале 2020 года.

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