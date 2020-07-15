Москва, 15 июля 2020, 14:05 — REGNUM В ближайшей перспективе качественного изменения структуры мировой экономики не просматривается, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 15 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра Китая о том, что экономику КНР впереди ждут трудные времена.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозам экономистов, китайская экономика увеличится на 2,6% во втором квартале 2020 года.
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