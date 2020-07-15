Москва, 15 июля 2020, 14:03 — REGNUM Если депрессия мировой экономики окажется глубокой и затяжной, то, возможно, встанет вопрос о её переформатировании, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 15 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году падение реального ВВП еврозоны на фоне пандемии коронавирусной инфекции составит 8,7% вместо 7,7%, предполагавшихся в мае.
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