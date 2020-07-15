Москва, , 14:03 — REGNUM Если депрессия мировой экономики окажется глубокой и затяжной, то, возможно, встанет вопрос о её переформатировании, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 15 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Судя по всему, ограничения, связанные с пандемией, заменили собой циклический спад производства, но и выход из кризиса оказался осложнён, и мы будем иметь дело с чем-то вроде затяжной депрессии, — сказал Колганов. — Я не думаю, что надо говорить о смерти мировой экономики. Она будет приспосабливаться к изменившимся обстоятельствам. Какие-то меры будут приниматься. Другое дело, что если эта депрессия окажется очень глубокой и очень затяжной, то, вероятно, встанет вопрос о переформатировании некоторых моделей мировой экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году падение реального ВВП еврозоны на фоне пандемии коронавирусной инфекции составит 8,7% вместо 7,7%, предполагавшихся в мае.

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