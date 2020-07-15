Москва, 15 июля 2020, 14:02 — REGNUM Быстрого возврата мировой экономики к докризисному уровню можно не ждать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал слова премьер-министра Китая Ли Кэцяна о том, что его страна должна подготовиться к непростым временам, которые ждут её впереди.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, падение в 5,6% по сравнению с 2019 периодом прошлого года показали данные по товарообороту между Россией и Китаем в первом полугодии 2020 года.
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