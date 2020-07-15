Минск, , 14:09 — REGNUM По итогам шести месяцев 2020 года больше всего в Белоруссии покупали новые Lada Vesta. Об этом сообщается на сайте Wroom.ru.

Всего за полгода белорусские дилеры продали 2521 экземпляр Lada Vesta. Стоит отметить, что именно это авто стало самым продаваемым в 2018 и 2019 годах.

На втором месте модельного рейтинга разместилась немецкая модель Volkswagen Polo с результатом 2246 проданных автомобилей. Замыкает тройку лидеров кроссовер Geely Atlas с результатом 1944 проданных автомобиля.

Четвертое и пятое места в рейтинге получили соответственно Renault Logan Stepway (1683 ед.) и Kia Rio (1513 ед.).

Напомним, за первые пять месяцев текущего года автодилеры Белоруссии реализовали 27 789 новых автомобилей — на 14% меньше, чем год назад.

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