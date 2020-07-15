Москва, , 13:43 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла поправки в Налоговый кодекс о праве регионов устанавливать ставку в ноль процентов для бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения, а также по патентной системе, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Предусматривается продление на три года (до 1 января 2024 года) действия положений НК РФ, предоставляющих субъектам РФ право принимать законы об установлении налоговой ставки в размере 0% по упрощенной системе налогообложения и патентной системе налогообложения на два налоговых периода для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу указанных законов и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной или научной сферах.