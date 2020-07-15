Москва, , 13:42 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении поправок в Бюджетный кодекс приняла норму о начислении в бюджеты регионов сумм штрафов за невыполнение санитарно-эпидемиологических требований во время пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

До 31 декабря 2020 г. включительно суммы штрафов, установленных КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, если постановления о наложении указанных штрафов вынесены по результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, составленных должностными лицами органов исполнительной власти субъектов РФ, включенными в перечни, утвержденные высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ, подлежат зачислению в бюджеты субъектов РФ по нормативу 100%, следует из документа.