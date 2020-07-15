Москва, , 13:41 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении поправок в Бюджетный кодекс приняла норму о начислении в бюджеты регионов доходов от акцизов на виноматериалы, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Поправками в систему налоговых доходов бюджетов субъектов РФ включаются доходы от акцизов на виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло по нормативу 100%.

Кроме того, предусматривается с 1 июля 2020 года утверждение законом о федеральном бюджете дифференцированных нормативов распределения региональной доли акцизов на средние дистилляты между субъектами РФ. Распределение доходов предлагается сделать» справедливым», отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Согласно приложению, каждый регион получает «свой» размер дохода.