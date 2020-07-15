Москва, , 13:42 — REGNUM Китайская компания Chery планирует вывести на российский рынок новый кроссовер Tiggo 2 Pro (Tiggo 3X). Об этом сообщает пресс-служба автопредприятия.

В продажу на китайский авторынок новинка уже вышла. Отмечается, что в модельном ряду марки новая модель разместится на ступеньку ниже кроссовера Tiggo 4. Авто имеет компактные габариты, внедорожный пластиковый обвес, большой клиренс и богатое оснащение.

Автопроизводители оснастили Tiggo 2 Pro современным информационно-развлекательным комплексом с большим тачскрином, системой кондиционирования и электрическим стеклоподъемником для окон всех дверей. Кроме того, кресла в салоне машины отделаны экокожей.

В движение машину приводит 1,5-литровый мотор производительностью 105 «лошадей». В зависимости от комплектации движок будет агрегатироваться либо с механической трансмиссией либо с «автоматом».

Ранее китайский автопроизводитель Chery представил семиместный кроссовер Exeed VX, собранный на базе новейшей платформы M3X.

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