Рязань, 15 июля 2020, 13:33 — REGNUM В Рязанской области мост через реку Хупта на трассе Р-22 «Каспий» сдали в эксплуатацию на четыре месяца раньше запланированного срока. Об этом иа сообщили в пресс-службе федерального дорожного агентства.
На мосту на 302-м километре трассы в Ряжском районе после капитального ремонта движение обеспечено в полном объеме. Гарантийный срок службы моста — восемь лет. В Ряжском районе планируют ввод в эксплуатацию ещё одного моста: через реку Лапоток на 317-м километре дороги Р-22 «Каспий». Там ремонт планируют завершить до конца лета. На ремонт обоих мостов были направлены средства госсистемы по взиманию платы за проезд большегрузов «Платон».