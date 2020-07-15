Рязань, , 13:33 — REGNUM В Рязанской области мост через реку Хупта на трассе Р-22 «Каспий» сдали в эксплуатацию на четыре месяца раньше запланированного срока. Об этом иа сообщили в пресс-службе федерального дорожного агентства.

На мосту на 302-м километре трассы в Ряжском районе после капитального ремонта движение обеспечено в полном объеме. Гарантийный срок службы моста — восемь лет. В Ряжском районе планируют ввод в эксплуатацию ещё одного моста: через реку Лапоток на 317-м километре дороги Р-22 «Каспий». Там ремонт планируют завершить до конца лета. На ремонт обоих мостов были направлены средства госсистемы по взиманию платы за проезд большегрузов «Платон».

"На обоих объектах мы расширили полосы движения до 3,7 м каждая, благодаря чему теперь габариты мостов соответствуют второй технической категории. Отдельное внимание уделили экологии: для очистки поверхностного стока устроили фильтрующие колодцы. Теперь вода, стекая с проезжей части в такой колодец, прежде чем попасть в водоем, очищается», — прокомментировал главный инженер ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Дмитрий Макаров.