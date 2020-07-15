Иркутск, , 13:31 — REGNUM Сибирский полпред Сергей Меняйло, который находится сейчас в Иркутске, и врио губернатора региона Игорь Кобзев посетили ледовый дворец «Байкал», которыйвозводят с участием федеральных средств (цена контракта составляет 6,4 млрд рублей). Подробности сообщает официальный сайт Приангарья.

Основные строительные работы завершены. Наружная отделка выполнена на 99%, работы по внутреннему электроснабжению и освещению — на 97%. Предстоит установить снегозадержатели на крыше, произвести гидроизоляцию деформационных швов ледового поля с последующей заливкой льда, завершить благоустройство и озеленение территории. Все работы должны быть закончены в августе.

«Чемпионат мира по хоккею с мячом, который пройдёт в октябре, — знаковое мероприятие не только Иркутской области, но и для всей России. До события осталось два с половиной месяца. Ледовый дворец «Байкал» находится в высокой степени готовности», — сказал полпред.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал» намеревались построить в рекордно короткие сроки. В спортивном комплексе предусмотрены ледовая арена, конькобежные дорожки, дорожки для керлинга, тренажерные залы, спортивный зал для игровых видов спорта, хореографический зал, конференц-зал, а также гостиница, раздевалки, помещения для тренеров и судей.

Однако уже в начале марта 2020 года обнаружились дефекты: после теста пробный лед растаял и затопил подвальные помещения.

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