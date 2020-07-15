Москва, , 13:22 — REGNUM 15 июля североморская нефть марки Brent дорожает на 0,9%, превысив отметку в $43 за баррель. Котировки подошли к максимуму, достигнутому с начала восстановления рынка в апреле. Продолжится ли это восходящее движение или рынок уйдет в коррекцию, две попытки которой в предыдущие две недели закончились безрезультатно, предопределит сегодняшний отчет от Минэнерго США в 17:30 мск. Об этом сообщил ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По его словам, в случае если отчет от Минэнерго США подтвердит позитивные тенденции в представленных накануне поздно вечером данных от Американского института нефти о сокращении запасов сырой нефти сразу на 8,3 млн барр., что почти вчетверо превысило прогноз в 2,1 млн барр/сутки, можно ожидать обновления максимума и появления потенциала роста к $44−46/барр. В противном случае, отмечает экспет, последует третья попытка уйти в коррекцию с целями в $40/барр. и $37,50/барр.

Коган отмечает, что заседание технического комитета ОПЕК+, запланированное на 15:00 мск, едва ли выступит «драйвером рынка». Согласно Bloomberg, его члены уже договорились о том, что страны-нарушители соглашения по ограничению нефтедобычи «исправятся» и дополнительно сократят суммарно 0,842 млн барр/сутки. Это смягчит последствия от планового уменьшения ограничений ОПЕК и России с 9,7 млн барр/сутки до 7,7 млн барр/сутки с 1 августа.

Уже в июне объединение соблюдало квоты на 107%, что следовало из опубликованного отчета ОПЕК. Вчера выводы из этого документа подтолкнули цены на нефть к росту почти на 2%. Аналитики пересмотрели вверх прогнозы потребления на этот год на 130 тыс. барр/сутки, а оценки добычи напротив были снижены на 40 тыс. барр/сутки. По оценкам экономистов, во втором квартале соотношение спроса и предложения оказалось менее мрачным, чем ранее предполагалось. Теперь после вступления в силу соглашения об ограничениях добычи и выхода экономик из мер по социальному дистанцированию в III квартале рынок перешел в состояние дефицита в 5,4 млн барр/сутки.

Несмотря на это, у нефтяных «быков» остаются весомые причины, чтобы соблюдать осторожность. Стартовавший накануне сезон квартальных отчетов компаний может ослабить аппетиты к риску на глобальных рынках, а дальнейшее распространение COVID-19 ударить по перспективам дальнейшего восстановления мировой экономики и потребления энергоносителей. Не может не настораживать ухудшение отношений между США и Китаем. Накануне президент Дональд Трамп ввел санкции против китайских чиновников, а также пригрозил повышением пошлин на импорт из этой страны, заявив о том, что он не заинтересован в переговорах о «второй фазе» торгового соглашения, отметил эксперт.