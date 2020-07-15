Бишкек, , 13:22 — REGNUM Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии возбудила 27 уголовных дел против фирм и частных лиц, спекулирующих на рынке медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Об этом на брифинге заявила директор департамента лекарственного обеспечения Гульмира Шакирова.

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По ее словам, некоторые фирмы и частные лица, воспользовавшись нехваткой медикаментов, перепродают используемые при лечении коронавируса лекарства в несколько раз выше их реальной стоимости.

«К сожалению, мы столкнулись с ситуацией, когда, несмотря на ограничительные меры, имелись попытки вывоза лекарств и спекуляции ценами. Это привело к тому, что в разгар пандемии дефицит медикаментов еще больше усилился», — подчеркнула глава департамента.