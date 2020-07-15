Нальчик, , 13:18 — REGNUM В Кабардино-Балкарии завершены работы по установлению защитного покрытия на трассе Р-217 «Кавказ». Было обновлено 22 километра дороги на участках Малка — Куба-Таба, село Аргудан — граница с Северной Осетией, сообщили 15 июля в пресс-службе Росавтодора.

По данным ведомства, работы по устройству защитных слоев покрытием типа «Сларри-Сил» были начаты еще два года назад. Они необходимы и являются так называемым превентивным ремонтом. При покрытии дороги смесью, изготовленной по специальной технологии из щебня, вяжущей битумной эмульсии и мелких наполнителей и специальных добавок, продлевается ресурс дорожного полотна.

Особенно это важно для участков с высокой интенсивностью движения, которые наиболее подвержены износу. После наложения защитных слоев улучшается ровность дорожного полотна и сцепление.

Как отметили в Росавтодоре, в настоящее время в Кабардино-Балкарии ведутся работы по расширению проезжей части до четырех полос движения на участках дороги в селении Куба-Таба, на обходе Баксана и в населенных пунктах Старый Черек и Аргудан.