Минск, , 13:20 — REGNUM По итогам первого полугодия 2020 года новые машины Lada стали самыми продаваемыми в Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Wroom.ru.

При этом в отчётный период у машин Lada снижение продаж составило 35% по сравнению с прошлым годом.

На втором месте марочного рейтинга разместилась французская Renault. Объём её продаж сократился на 28%. Тройку лидеров замыкает Geely — продажи машин этого бренда резко выросли на 41%.

Всего же с января по май автодилеры реализовали в стране 27 789 новых машин, что на 14% меньше прошлогоднего результата за аналогичный период.

Отмечается, что существенное снижение продаж было в апреле и мае. При этом в июне произошёл рост продаж на 27%.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, за первое полугодие нынешнего года дилеры АвтоВАЗа чаще всего в России продавали модели Lada Granta — 49 922 экземпляра, что на 14 тыс. меньше прошлогоднего уровня продаж.

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