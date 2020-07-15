Ташкент, , 13:17 — REGNUM Объем продажи долларов США физическим лицам в Узбекистане по итогам первой половины 2020 года составил $2,2 млрд, что на 57% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в Центральном банке республики.

По итогам июня 2020 года жители республики купили $323 млн, что на 49% больше, чем месяцем ранее. Вместе с тем в январе-июне объем покупки долларов США физическими лицами составил $1,7 млрд. Это, в свою очередь, втрое выше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2020 года объем трансграничных денежных переводов в Узбекистан составил $2,4 млрд, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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