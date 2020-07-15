Сеул, , 13:19 — REGNUM В первой половине 2020 года прямые иностранные инвестиции в экономику Южной Кореи сократились на 22,4%, до $7,66 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

По их словам, сокращение показателя связано с закрытием границ и введением ограничений на международные поездки, а также рост неопределенности в связи с пандемией коронавируса.

Тем не менее, по сравнению с другими странами сокращение объёмов инвестиций в экономику Южной Кореи было самым минимальным. В США данный показатель сократился на 35,5%, а в Японии — на 80,9%.

Согласно данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в 2020 году объём прямых иностранных инвестиций в мире сократится на 40%, до $1 трлн, а в 2021 году — на 5−10%.