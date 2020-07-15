Иркутск, , 13:10 — REGNUM В Иркутской области выявили и сняли с реализации 180 кг плодоовощной продукции. Как сообщает сегодня, 15 июля, официальный сайт региона, в четырех пробах выявлено превышение содержания нитратов.

«В отношении виновных лиц применены меры административного наказания в виде штрафов на общую сумму более 400 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе иркутского правительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, лабораторные исследования проводились Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области в рамках месячника качества и безопасности ранних овощей и фруктов, который проходил в регионе с 1 по 30 июня.