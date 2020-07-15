Санкт-Петербург, , 13:15 — REGNUM Впервые за 2020 год в Петербурге начал приходить в себя спрос на апартаменты. Такие данные приводят эксперты компании «Р-ФИКС».

По их данным, в июне 2020 года покупательский интерес к юнитам в петербургских апарт-комплексах вырос на 2,84% по сравнению с маем этого же года. Этот небольшой рост стал первым в году: с января спрос неизменно снижался ввиду коронавирусного кризиса.

Эксперты отмечают, что первый июнь 2020 года даже немного превысил показатели июня 2019-го — на 1,14%. В прошлом году летний пик интереса пришелся на июль.

«Спрос на апартаменты с постепенным снятием ограничений и выходом на нормальный темп жизни будет только расти. По нашим оценкам, пик покупательского спроса в 2020 году придется на осень и зиму. В эти же сроки цены на доходную недвижимость будут активно расти», — считает генеральный директор «Р-ФИКС» Игорь Петров.

Он также считает хорошими перспективы рынка арендного жилья в России на ближайшие десять лет, так как «государство будет ужесточать контроль за теневым рынком сдачи квартир», например, налог на самозанятых среди арендодателей уже введен.

«Конечно, полного вытеснения не будет, так как главный вопрос при выборе квартиры арендатором — это цена и локация. Чем больше будет проектов, тем больше будет конкуренция среди арендодателей. А значит опять выиграет арендатор», — убежден Петров.