Берн, , 13:04 — REGNUM Экспорт Индонезии в Швейцарию резко вырос, несмотря на пандемию, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

По данным МИД Индонезии, в январе-мае 2020 года экспорт Индонезии вырос на 284% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Данные Федеральной таможни Швейцарии показывают, что наибольший рост произошел в апреле и мае 2020 года, при этом экспорт Индонезии увеличился на 670% в апреле и на 404% в мае 2020 года по сравнению с теми же месяцами 2019 года.

Известно, что Индонезия экспортирует кофе, эфирные масла, трикотажные текстильные изделия, детали машин, мебель, драгоценные металлы и обувь.

Посол Индонезии в Швейцарии Мулиаман Хадад заявил, что увеличение экспорта некоторых высококачественных индонезийских продуктов стало результатом различных усилий по активному развитию экономического сотрудничества Индонезии в Швейцарии.

В то же время импорт Индонезии также вырос в первые пять месяцев 2020 года. По данным Федеральной таможни Швейцарии, стоимость импорта Индонезии в январе-мае 2020 года достигла 308 млн долларов США, увеличившись на 74% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан провел переговоры с министром экономики, торговли и промышленности Японии.

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