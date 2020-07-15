Москва, , 13:01 — REGNUM Несмотря на меняющийся внешний фон российский рубль остается стабильным. Эта стабильность обеспечена, главным образом, благодаря нефти, которая торгуется вблизи летнего максимума. Об этом 15 июля сообщил ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

По его словам, предстоящее заседание ОПЕК+, в свою очередь, повышает вероятность дальнейшего роста нефти. Вопреки ожиданиям, что картель со следующего месяца смягчит ограничения на добычу. Цены сохраняют устойчивость на новостях о том, что блок хочет добиться дополнительного сокращения добычи на 842 тыс. б/с в августе и сентябре со стороны отстающих членов — Ирака, Нигерии и Казахстана.

Кроме того, уверенности в дальнейшем росте нефти придает факт восстановления мировой экономики и повышение прогнозов потребления нефти в мире от ОПЕК и МЭА согласно их отчетам, отметил эксперт.

По его словам, среди внутренних факторов поддержки рубля можно выделить продажи валюты под выплаты рублевых дивидендов и начавшийся налоговый период. Таким образом у рубля просматриваются по-прежнему благоприятные среднесрочные перспективы.

В рамках техники валютная пара доллар/рубль вполне может продолжить движение вниз к отметке 70,50. Пробой уровня будет означать дальнейшее снижение к уровню 68,56. Однако этот сценарий будет возможен только при поддержке нефти, отметил Капустянский.